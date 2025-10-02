Бастрыкин запросил доклад о давке в школе Иркутска

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Приангарью Анатолия Ситникова доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки по информации об оказании небезопасных услуг в школе Иркутска. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщается в тг-канале (18+) информационного центра СКР, в эфире федерального телеканала сообщалось, что в сентябре текущего года в одном из образовательных учреждений областного центра из-за изменений в расписании произошло массовое скопление обучающихся в гардеробе.
Ранее агентство сообщало, что член совета по правам человека Марина Ахмедова возмутилась поведением руководства школы. Советник написала в своём тг-канале, что ученики рассказали СМИ, что подобные давки происходят в учебном заведении регулярно.