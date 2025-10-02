Politico: Европа давит на Японию и США, чтобы получить доступ к активам РФ

Ранее, 1 октября, стало известно о выделении Евросоюзом четырех миллиардов евро Украине за счет доходов от замороженных российских активов, пишет «Царьград». После начала СВО Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Около 210 миллиардов долларов из этой суммы находятся на счетах международной депозитарной системы Euroclear в Бельгии, остальные — в США и других странах «Большой семерки» (G7). Российский МИД ранее предупреждал о готовности немедленно принять ответные меры в случае конфискации западными странами замороженных российских средств.