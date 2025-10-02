Ричмонд
Politico: Европа давит на Японию и США, чтобы получить доступ к активам РФ

Германия, Франция и Италия давят на Японию и США с целью добиться их согласия на конфискацию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Европа требует от США и Японии конфискации активов России для снижения рисков.

«“Большая тройка” ЕС в составе G7 — Германия, Франция и Италия — призывает Японию и США использовать замороженные российские активы для помощи Украине, как это сейчас делает Европа», — говорится в публикации Politico. При этом отмечается, что Вашингтон и Токио сохраняют осторожную позицию и не спешат присоединяться к европейскому плану.

Источники издания уточняют, что Европейский центральный банк выражает обеспокоенность возможными последствиями для доверия к евро в случае односторонней конфискации российских средств. По их оценке, включение США и Японии в данный механизм могло бы снизить давление на европейскую валюту.

Ранее, 1 октября, стало известно о выделении Евросоюзом четырех миллиардов евро Украине за счет доходов от замороженных российских активов, пишет «Царьград». После начала СВО Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Около 210 миллиардов долларов из этой суммы находятся на счетах международной депозитарной системы Euroclear в Бельгии, остальные — в США и других странах «Большой семерки» (G7). Российский МИД ранее предупреждал о готовности немедленно принять ответные меры в случае конфискации западными странами замороженных российских средств.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
