В Красноярске обезьяна в подгузнике напала на продавца в магазине

Домашнее животное выпрыгнуло из сумки одного из покупателей. Согласно опубликованным в социальных сетях кадрам, обезьяна забралась на стол, а затем набросилась на продавца, который занимался распаковкой товара. Обезьяна пыталась забраться на голову сотрудника. После этого животное спугнули.