В Красноярске обезьяна в подгузнике напала на продавца в магазине

Животное сбежало из сумки одного из посетителей магазина.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске сотрудник магазина подвергся нападению обезьяны, которая сбежала от своих хозяев.

Видеозапись с камеры магазина бытовой техники, на которой запечатлено нападение маленькой обезьяны в подгузнике на продавца, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Домашнее животное выпрыгнуло из сумки одного из покупателей. Согласно опубликованным в социальных сетях кадрам, обезьяна забралась на стол, а затем набросилась на продавца, который занимался распаковкой товара. Обезьяна пыталась забраться на голову сотрудника. После этого животное спугнули.

Ранее обезьяна напала на 12-летнюю жительницу Австралии в популярном парке балийского Убуда, животное прокусило девочке шею.