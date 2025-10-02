В Красноярске обезьяна в подгузнике напала на продавца в магазине

В Красноярске сотрудник магазина подвергся нападению обезьяны, которая сбежала от своих хозяев.
Видеозапись с камеры магазина бытовой техники, на которой запечатлено нападение маленькой обезьяны в подгузнике на продавца, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Домашнее животное выпрыгнуло из сумки одного из покупателей. Согласно опубликованным в социальных сетях кадрам, обезьяна забралась на стол, а затем набросилась на продавца, который занимался распаковкой товара. Обезьяна пыталась забраться на голову сотрудника. После этого животное спугнули.
Ранее обезьяна напала на 12-летнюю жительницу Австралии в популярном парке балийского Убуда, животное прокусило девочке шею.