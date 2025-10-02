Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В страшном ДТП между Ростовом и Батайском погиб человек

Трагедия случилась 1 октября.

Смертельное ДТП унесло жизнь одного человека в Ростовской области. По данным региональной Госавтоинспекции, трагедия произошла на дороге «Южный подъезд к Ростову-на-Дону» в направлении Батайска.

Предваритеьно, 22-летний водитель «ВАЗ 2110» не выбрал безопасный боковой интервал и дистанцию, в результате чего столкнуся с едущим впереди трактором-экскаватором JCB, за рулём которого находился 56-летний водитель.

В результате аварии водитель «ВАЗ 2110» не пострадал. Его 22-летний пассажир погиб на месте. Ещё одного пассажира в возрасте 18 лет госпитализировали с травмами различной тяжести.