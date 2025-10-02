Новосибирского чиновника убили во время охоты на косуль, заведено уголовное дело

Трагедия произошла 1 октября, Гриб уехал на охоту в Доволенский район вместе со своими знакомыми. Вечером при преследовании косуль один из товарищей Гриба выстрелил из карабина в животных, не убедившись, что на линии огня нет других охотников. В итоге глава Ленинского района получил травмы и скончался на месте происшествия.