Главу Ленинского района Новосибирска Александра Гриба случайно застрелили на охоте

Глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб погиб во время охоты в Доволенском районе. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в прокуратуре региона. Следователи выясняют обстоятельства его смерти.
По информации прокуратуры, уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) было возбуждено следователем СК РФ по Новосибирской области. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
Сообщается, что выстрел был произведен другим охотником, который вместе со знакомыми охотился вблизи села Шагалка на косуль по лицензии. Мужчина не убедился, что на линии огня нет других охотников и случайно задел Гриба, передает Telegram-канал прокуратуры.
Александр Гриб начинал работу в администрации Ленинского района десять лет назад и позднее возглавил ее. Он руководил самым большим районом Новосибирска по числу жителей, а в этом году ему исполнилось бы 60 лет.
