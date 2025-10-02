На Камчатке школьница на тренировке выстрелила в глаз другой девочке

Одиннадцатилетняя школьница случайно травмировала другую девочку на занятиях по спортивной стрельбе в Камчатском крае, сообщило Следственное управление СК РФ по региону.
По предварительным данным, она взяла со стойки пневматическую биатлонную винтовку и, начав отрабатывать упражнения, сделала непроизвольный выстрел в сторону другого ребёнка. Двенадцатилетняя пострадавшая получила травму правого глаза.
«Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. В рамках изучения обстоятельств случившегося они дадут оценку действиям работников образовательного учреждения.
Напомним, в середине июля на Камчатке семнадцатилетний подросток случайно выстрелил из пневматической винтовки в двенадцатилетнего мальчика в гараже у дома. Он попал в плечо правой руки ребёнка. Пострадавший был госпитализирован.