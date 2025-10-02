На Западе оценили успехи России на фронте

РФ усовершенствовала свои баллистические ракеты и эффективнее обходит зенитно-ракетные комплексы Patriot.
В сентябре 2025 года Украина перехватила только небольшой процент баллистических ракет, выпущенных Россией, а основные военные объекты ВСУ уже уничтожены. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
«Уровень перехвата Украиной баллистических ракет… в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков», — сообщается в тексте статьи, основанной на анализе открытых данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR). Кампания российских ударов уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы.
По данным FT, российские боеприпасы научились уклоняться от перехватчиков Patriot на завершающем этапе полета. Удары по украинским заводам, производящим беспилотники, стали примером усовершенствования российских баллистических ракет. Это позволило России наносить точные удары по ключевым военным объектам и критической инфраструктуре Украины, особенно в преддверии зимы.
Поставки американских перехватчиков для Patriot замедлились, что усугубляет ситуацию. Украина передает данные о работе комплексов Пентагону и компаниям Raytheon (производитель Patriot) и Lockheed Martin (производитель ракет-перехватчиков). Эти данные используются для обновления систем, но, как отметил источник FT, они не успевают за темпами российских усовершенствований.
Ранее сообщалось, что российские военные пересмотрели тактику нанесения ракетных ударов по территории Украины с целью затруднить действия системы противовоздушной обороны и повысить точность поражения ключевых объектов инфраструктуры. Об этом сообщил генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов, комментируя масштабные атаки Вооруженных сил России на энергетические предприятия и объекты военно-промышленного комплекса в Киеве. По его словам, за последние два года удары по энергетической инфраструктуре Украины существенно сократились, однако в настоящее время ожидается их возобновление с большей интенсивностью.