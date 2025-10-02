На Западе оценили успехи России на фронте

Ранее сообщалось, что российские военные пересмотрели тактику нанесения ракетных ударов по территории Украины с целью затруднить действия системы противовоздушной обороны и повысить точность поражения ключевых объектов инфраструктуры. Об этом сообщил генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов, комментируя масштабные атаки Вооруженных сил России на энергетические предприятия и объекты военно-промышленного комплекса в Киеве. По его словам, за последние два года удары по энергетической инфраструктуре Украины существенно сократились, однако в настоящее время ожидается их возобновление с большей интенсивностью.