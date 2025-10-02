Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО искали жертв и заминали истории

Полицейские, арестованные по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, подыскивали жертв и затем скрывали следы преступлений, сообщил информированный источник РИА Новости.
По его словам, на допросе один из водителей такси рассказал, что сотрудники полиции помогали таксистам обманывать участников специальной военной операции и «заминали» истории в случае проблем. Сотрудники якобы «поставляли» бойцов СВО таксистам для дальнейших махинаций.
Источник агентства добавил, что задержанные полицейские привлечены к ответственности и арестованы. Ранее по делу было арестовано почти 30 человек, среди которых значится предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и другие участники преступного сообщества.
Размер ущерба по делу организованной группы, которая занималась хищением денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево, увеличился до трех миллионов рублей. Об этом сообщил 3 сентября Павел Чигилейчик.
21 июня Басманный суд в Москве арестовал еще одного организатора хищений у военных спецоперации в аэропорту Шереметьево.