Ищут пятый день: Семья с ребёнком ушла в поход на Минскую петлю под Красноярском и пропала

В лесном массиве рядом с Минской петлёй в Партизанском районе Красноярского края пятый день продолжается масштабная поисковая операция: разыскиваются мужчина, женщина и их пятилетний ребёнок. В поисках задействованы 50 человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтёры и местные жители. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».