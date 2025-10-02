Ищут пятый день: Семья с ребёнком ушла в поход на Минскую петлю под Красноярском и пропала

28 сентября семья отправилась прогуляться до горы Буратинка и домой так и не вернулись. Для поиска используются беспилотники, которые прочёсывают труднодоступные участки и помогают быстро покрывать большие площади. Правоохранители обращаются ко всем, кто располагает хоть какой‑то информацией о местонахождении семьи, — просьба незамедлительно сообщать в полицию.
Ранее на Сахалине пропал 63-летний водолаз Вадим Вуколов по прозвищу Кусто. Он прилетел на Дальний Восток из Красноярска, намереваясь провести подводную съёмку, но с 18 августа перестал выходить на связь. Местные говорят, что видели его пьяным в сахалинском городе Анива.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.