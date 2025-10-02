Ричмонд
В Самарской области задержали лидеров запрещенного объединения

ФСБ пресекли деятельность лидеров запрещённого экстремистского объединения футбольных фанатов.

Источник: ФСБ России

УФСБ России по Самарской области совместно с Куйбышевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по региону выявили и пресекли противоправную деятельность трёх лидеров неформального молодёжного объединения футбольных фанатов «The Opposition Young Supporters» («T.O.Y.S.»)*.

По данным следствия, ранее судимый за двойное убийство 34-летний житель Самары и двое его сообщников занимались вербовкой новых участников в ряды запрещённого объединения, а также распространяли экстремистскую, в том числе нацистскую, символику.

*Организация была признана экстремистской решением Советского районного суда г. Самары от 11 апреля 2017 года и внесена в соответствующий реестр, её деятельность запрещена на территории России.