В Самарской области задержали лидеров запрещенного объединения

УФСБ России по Самарской области совместно с Куйбышевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по региону выявили и пресекли противоправную деятельность трёх лидеров неформального молодёжного объединения футбольных фанатов «The Opposition Young Supporters» («T.O.Y.S.»)*.
По данным следствия, ранее судимый за двойное убийство 34-летний житель Самары и двое его сообщников занимались вербовкой новых участников в ряды запрещённого объединения, а также распространяли экстремистскую, в том числе нацистскую, символику.
*Организация была признана экстремистской решением Советского районного суда г. Самары от 11 апреля 2017 года и внесена в соответствующий реестр, её деятельность запрещена на территории России.