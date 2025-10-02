Ричмонд
Директора МКУ в Верхней Пышме осудят за взяточничество

Мужчина получал деньги за содействия в получении нужных решений в ходе реализации муниципальных контрактов.

В Верхней Пышме прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора муниципального учреждения «Управление капительного строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» и индивидуального предпринимателя, являющегося руководителем нескольких организаций по уголовному делу о взяточничестве. ​Директор МКУ обвиняется в получении должностным лицом лично и через посредника взятки, в особо крупном размере, а бизнесмен — в даче взятки должностному лицу лично и через посредника, в особо крупном размере.

Следователи полагают, что директор муниципального учреждения в период с марта 2024 года по январь 2025 года получил в качестве взятки деньги, а также иное имущество на общую сумму свыше 1,4 млн рублей за способствование в заключении с индивидуальным предпринимателем муниципальных контрактов и договоров на поставку мебели и оборудования, их приемку и оплату в короткие сроки. Кроме того, руководитель строительной компании передал директору МКУ в качестве взятки деньги, а также автомобиль на общую сумму свыше 10,6 миллиона рублей.

«За оказание содействия в получении нужных решений в ходе реализации условий муниципальных контрактов, а также за обеспечение ускоренной приемки и оплаты выполненных работ по реконструкции здания средней школы и детского сада», — рассказали подробности в свердловской прокуратуре.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Верхнепышминский городской суд.