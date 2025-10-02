Директора МКУ в Верхней Пышме осудят за взяточничество

Следователи полагают, что директор муниципального учреждения в период с марта 2024 года по январь 2025 года получил в качестве взятки деньги, а также иное имущество на общую сумму свыше 1,4 млн рублей за способствование в заключении с индивидуальным предпринимателем муниципальных контрактов и договоров на поставку мебели и оборудования, их приемку и оплату в короткие сроки. Кроме того, руководитель строительной компании передал директору МКУ в качестве взятки деньги, а также автомобиль на общую сумму свыше 10,6 миллиона рублей.