СБУшники на камеру пытали в Харькове отца россиянки, а потом признали умершим от алкоголя

Отец Анастасии Быковой из Белгородской области развёлся с её матерью и переехал в Харьков в 2000-м году. Украинского паспорта у него не было. 27 июля ей с номера отца пришло сообщение с ультиматутом: она отдаст им свой аккаунт в Телеграм, если жизнь отца ей дорога.