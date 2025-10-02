Министерство обороны РФ завершило северный завоз в отдаленные гарнизоны. Видео

«Всего в 137 труднодоступных пункта доставлено свыше 76 тысяч тонн различных грузов, что позволит обеспечить выполнение воинскими частями задач по предназначению, а также их жизнедеятельность», — говорится в сообщении Минобороны. В числе доставленных грузов — горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещевое и медицинское имущество, а также современные образцы вооружения и военной техники. Созданные запасы полностью соответствуют установленным нормам и рассчитаны на обеспечение потребностей подразделений до конца навигации 2026 года.