Экс-депутата Мосгордумы Круглова обвинили в распространении лжи о ВС РФ

СК РФ сообщил об обвинении Круглову в распространении фейков.
Бывшему депутату и зампреду партии «Яблоко» Московской городской думы Максиму Круглову предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Максиму Круглову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — говорится в официальном сообщении telegram-канала СК РФ. Круглова доставили в суд. В ходе допроса он вину не признал.
Следствие отмечает, что обвинение связано с событиями апреля 2022 года. По версии СК РФ, Круглов разместил в открытом доступе в telegram-канале информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины, которая является фейковой. В Следственном комитете подчеркнули, что уголовное дело возбудили 1 октября, когда экс-депутат был задержан.