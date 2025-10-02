Экс-депутата Мосгордумы Круглова обвинили в распространении лжи о ВС РФ

Следствие отмечает, что обвинение связано с событиями апреля 2022 года. По версии СК РФ, Круглов разместил в открытом доступе в telegram-канале информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины, которая является фейковой. В Следственном комитете подчеркнули, что уголовное дело возбудили 1 октября, когда экс-депутат был задержан.