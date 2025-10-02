Ричмонд
В Петербурге нашли фургон с 1700 литрами контрафактного спирта

Водитель не смог понятно объяснить наличие груза без документов.

Источник: Госавтоинспекция СПб и ЛО

Сотрудники Госавтоинспекции в Пушкинском районе остановили автомобиль, в большом багажнике которого нашли канистры со спиртом неизвестного происхождения.

Как оказалось, 30-летний водитель перевозил свой груз (канистры, металлические бочки) без каких-либо соответствующих документов. Внутри ёмкостей находилась прозрачная жидкость, которая оказалась спиртом. Однако откуда водитель его взял и кто разлил его в канистры неизвестно.

Как сообщает Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти, всего из автомобиля удалось изъять 170 литров контрафакта. Водитель же, вместе со всем грузом, был доставлен в отделение полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.