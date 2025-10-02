В Петербурге нашли фургон с 1700 литрами контрафактного спирта

Как сообщает Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти, всего из автомобиля удалось изъять 170 литров контрафакта. Водитель же, вместе со всем грузом, был доставлен в отделение полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.