Молодая омичка в пьяном угаре напала на пенсионерку ради золота

В Омске 25-летнюю женщину обвиняют в грабеже пенсионерки.

Источник: Комсомольская правда

25-летняя омичка попыталась ограбить пенсионерку на улице. Инцидент произошел вечером 20 июля. Подробности рассказали в прокуратуре Омской области.

По данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения девушка напала на 63-летнюю незнакомую пенсионерку. Злоумышленница с силой обхватила шею женщины двумя руками, пытаясь сорвать золотую цепочку. Потерпевшая оказалась сопротивление, и цепочка осталась на месте. Однако в ходе потасовки из ее сумки выпал кошелёк, который грабительница успела схватить и скрыться с 4 тысячами рублей.

Установить подозреваемую удалось благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения. На допросе она полностью признала вину, однако возмещать ущерб отказалась. Потерпевшая заявила гражданский иск.

Дело передано в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы за нападение с целью кражи.

Ранее мы писали, что в Омской области задержали дальнобойщика, напавшего с ножом на собутыльника в кафе.