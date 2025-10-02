Молодая омичка в пьяном угаре напала на пенсионерку ради золота

По данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения девушка напала на 63-летнюю незнакомую пенсионерку. Злоумышленница с силой обхватила шею женщины двумя руками, пытаясь сорвать золотую цепочку. Потерпевшая оказалась сопротивление, и цепочка осталась на месте. Однако в ходе потасовки из ее сумки выпал кошелёк, который грабительница успела схватить и скрыться с 4 тысячами рублей.