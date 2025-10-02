Молодая омичка в пьяном угаре напала на пенсионерку ради золота

25-летняя омичка попыталась ограбить пенсионерку на улице. Инцидент произошел вечером 20 июля. Подробности рассказали в прокуратуре Омской области.
По данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения девушка напала на 63-летнюю незнакомую пенсионерку. Злоумышленница с силой обхватила шею женщины двумя руками, пытаясь сорвать золотую цепочку. Потерпевшая оказалась сопротивление, и цепочка осталась на месте. Однако в ходе потасовки из ее сумки выпал кошелёк, который грабительница успела схватить и скрыться с 4 тысячами рублей.
Установить подозреваемую удалось благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения. На допросе она полностью признала вину, однако возмещать ущерб отказалась. Потерпевшая заявила гражданский иск.
Дело передано в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы за нападение с целью кражи.
