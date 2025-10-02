Ричмонд
Женщину убило слетевшим с грузовика колесом в Мытищах

В Мытищах женщина погибла после того, как на нее упало колесо, слетевшее с грузовика. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что 32‑летняя Мария Л. шла вдоль Ярославского шоссе, когда колесо оторвалось у проезжавшего грузовика и ударило ее по голове. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи, передает Telegram-канал.

Ранее в турецкой Анталье случайная пуля задела туристку из России. Инцидент произошел в районе Манавгата, где двое мужчин на мотоцикле устроили стрельбу на улице. В результате под обстрел попали прохожие. По данным местных СМИ, преступники в черной одежде и мотоциклетных шлемах подъехали к магазину и открыли огонь по мужчинам, сидевшим рядом. В этот момент мимо проходила россиянка Татьяна Шиллер. Женщина получила ранение в ногу и была доставлена в больницу. Пострадавшие мужчины находятся в тяжелом состоянии.

