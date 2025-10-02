FT: Еврокомиссии поручили изучить все риски изъятия замороженных активов РФ

В результате, Еврокомиссия, скорее всего, не сможет представить официальное предложение по этому вопросу на ближайшем саммите в Брюсселе, который состоится в конце октября. Ранее издание Politico сообщало о намерении Еврокомиссии подготовить решение по замороженным российским активам к концу месяца.