FT: Еврокомиссии поручили изучить все риски изъятия замороженных активов РФ

В ЕС подчеркнули необходимость более глубокого изучения последствий такого шага.
Лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии провести дополнительный анализ всех возможных последствий изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
«Лидеры стран ЕС на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия идеи изъятия замороженных российских активов», — пишет Financial Times. По данным издания, лидеры ЕС выразили согласие с общим принципом использования этих средств, однако подчеркнули необходимость более глубокого изучения юридических и налоговых последствий такого шага.
В результате, Еврокомиссия, скорее всего, не сможет представить официальное предложение по этому вопросу на ближайшем саммите в Брюсселе, который состоится в конце октября. Ранее издание Politico сообщало о намерении Еврокомиссии подготовить решение по замороженным российским активам к концу месяца.
На сегодняшний день большая часть замороженных суверенных активов России в Европе — более 200 миллиардов евро — находится на счетах международного депозитария Euroclear, расположенного в Бельгии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября заявила, что ЕК не рассматривает возможность конфискации замороженных российских активов. Вместо этого предлагается использовать доходы от этих средств для выдачи Украине кредитов.