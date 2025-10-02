Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ранним утром в Краснодаре под колесами поезда погиб мужчина

Пешеход был в наушниках и не среагировал на громкие звуки.

Источник: Югополис

В Краснодаре на перегоне Краснодар-2 — Витаминный пассажирский поезд Москва — Адлер сбил человека. Мужчина шел по путям в наушниках и не среагировал на громкие звуки приближающегося состава. Трагедия произошла в 05:05.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии и выясняют личность погибшего.

«По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.