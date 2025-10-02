Ранним утром в Краснодаре под колесами поезда погиб мужчина

В Краснодаре на перегоне Краснодар-2 — Витаминный пассажирский поезд Москва — Адлер сбил человека. Мужчина шел по путям в наушниках и не среагировал на громкие звуки приближающегося состава. Трагедия произошла в 05:05.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии и выясняют личность погибшего.
«По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.