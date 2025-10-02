Мошенники лишили жителей Башкирии 9 млн рублей

Одной из жертв инвестиционного мошенничества стала 55-летняя уфимка. В мессенджере женщине написал неизвестный, который представился «брокером». Заинтересовавшись предложением собеседника о дополнительном заработке, потерпевшая на протяжении двух месяцев вносила денежные средства для получения дивидендов. Однако после того как у горожанки не получилось вывести заработанные средства, она поняла, что связалась с мошенниками. Сумма причиненного ущерба составила 2 миллиона рублей.