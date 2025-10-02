Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники лишили жителей Башкирии 9 млн рублей

Граждане продолжают доверять незнакомцам.

Одной из жертв инвестиционного мошенничества стала 55-летняя уфимка. В мессенджере женщине написал неизвестный, который представился «брокером». Заинтересовавшись предложением собеседника о дополнительном заработке, потерпевшая на протяжении двух месяцев вносила денежные средства для получения дивидендов. Однако после того как у горожанки не получилось вывести заработанные средства, она поняла, что связалась с мошенниками. Сумма причиненного ущерба составила 2 миллиона рублей.

Две жительницы Белорецкого района столкнулись с аналогичной ситуацией. 23-летняя девушка отдала лжеинвесторам более 2,5 миллионов рублей под предлогом получения дохода. 68-летняя пенсионерка лишилась более 675 тысяч рублей, которые были взяты в кредит.