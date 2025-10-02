Украинский дрон ранил женщину в курском селе

«Вчера вечером вблизи села Мокрушино Беловского района украинский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. Пострадала 28-летняя девушка», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавшая обратилась за помощью с ранениями правой руки, и врачи оперативно оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. Ее отпустили на амбулаторное лечение домой.