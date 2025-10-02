Ричмонд
Украинский дрон ранил женщину в курском селе

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Курской области, пострадала 28-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Дрон ВСУ ранил девушку в Курской области.

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Курской области, пострадала 28-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вчера вечером вблизи села Мокрушино Беловского района украинский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. Пострадала 28-летняя девушка», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавшая обратилась за помощью с ранениями правой руки, и врачи оперативно оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. Ее отпустили на амбулаторное лечение домой.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия атакована украинскими беспилотниками: карта ударов БПЛА 2 октября.

Хинштейн также подчеркнул важность соблюдения мер безопасности и призвал жителей региона проявлять максимальную бдительность. Он рекомендовал отказаться от любых поездок в приграничные районы.

В ночь на 2 октября ВСУ атаковали Россию 85 беспилотниками. Об этом пишет MK.RU.

