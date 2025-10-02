Ричмонд
Жителя Севастополя осудили по делу о призывах к терактам

Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к трем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ по Крыму и Севастополю, 49-летний мужчина, выступавший в Telegram под псевдонимом Udav Trancheyny, размещал в чатах комментарии с призывами к убийству руководителей страны, сотрудников правоохранительных органов и к подрыву Крымского моста.

По данным ведомства, заключение специалистов подтвердило, что опубликованные сообщения носили характер побуждения неопределенного круга лиц к террористическим и экстремистским действиям. В отношении обвиняемого были возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

