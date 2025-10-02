Жителя Севастополя осудили по делу о призывах к терактам

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ по Крыму и Севастополю, 49-летний мужчина, выступавший в Telegram под псевдонимом Udav Trancheyny, размещал в чатах комментарии с призывами к убийству руководителей страны, сотрудников правоохранительных органов и к подрыву Крымского моста.