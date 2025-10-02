Жительница Ангарска обманом присвоила чужую квартиру стоимостью 4,7 млн рублей

Правда вышла наружу, когда сожительница законного владельца пришла проверить квартиру и не смогла в нее попасть. А затем обратилась за помощью к правоохранителям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. Теперь аферистке грозит серьезное наказание за совершенное преступление.