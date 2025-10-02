Ричмонд
Жительница Ангарска обманом присвоила чужую квартиру стоимостью 4,7 млн рублей

Сибирячка предоставила поддельный договор купли-продажи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске 64-летняя жительница обвиняется в хищении чужой квартиры в особо крупном размере. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР Иркутской области, в январе 2024 года женщина предоставила в Росреестр фиктивный договор купли-продажи и незаконно оформила право собственности на квартиру, хозяин которой длительное время отсутствовал.

— Женщина сменила входную дверь в квартире и переоформила право собственности на свою дочь с последующей продажей недвижимости третьим лицам, — поделились в ведомстве.

Правда вышла наружу, когда сожительница законного владельца пришла проверить квартиру и не смогла в нее попасть. А затем обратилась за помощью к правоохранителям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. Теперь аферистке грозит серьезное наказание за совершенное преступление.