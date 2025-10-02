Ранее Life.ru сообщал, что глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был тяжело ранен во время атаки украинских беспилотников. Медикам не удалось спасти его жизнь, хотя он был немедленно госпитализирован. Губернатор Владимир Сальдо охарактеризовал Леонтьева как личность с безупречной репутацией, отмечая его искреннюю готовность прийти на помощь и верность своим убеждениям. Оказалось, что ВСУ пытались его убить несколько раз.