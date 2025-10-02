По словам главы региона, FPV-дрон ВСУ нанёс удар по машине, в результате чего пострадала 28-летняя девушка. С осколочными ранениями руки она обратилась за медицинской помощью. Врачи оказали всё необходимое лечение, после чего пострадавшая была отпущена домой.
Хинштейн назвал произошедшее «подлым ударом нацистов» и вновь обратился к жителям области с призывом соблюдать меры безопасности. Губернатор подчеркнул, что ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой, и призвал жителей воздержаться от поездок в опасные зоны.
«Враг жесток и беспощаден. Пожалуйста, не рискуйте собой, воздержитесь от поездок в приграничье», — подчеркнул глава региона.
Ранее Life.ru сообщал, что глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был тяжело ранен во время атаки украинских беспилотников. Медикам не удалось спасти его жизнь, хотя он был немедленно госпитализирован. Губернатор Владимир Сальдо охарактеризовал Леонтьева как личность с безупречной репутацией, отмечая его искреннюю готовность прийти на помощь и верность своим убеждениям. Оказалось, что ВСУ пытались его убить несколько раз.
