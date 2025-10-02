В Куйтуне пьяного водителя, который перевозил ребенка, могут лишить прав. Инспекторы остановили автомобиль «Форд Эскейп», за рулем которого был 28-летний мужчина. В ходе проверки документов и транспорта обнаружили, что на пассажирском сиденье без детского кресла находился 6-летний сын. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
— У мужчины заметили также признаки опьянения. Освидетельствование на месте выявило, что владелец иномарки действительно был пьян, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Норма содержания спиртного в воздухе была превышена в три раза. Известно, что нарушитель ранее уже привлекался за езду без прав в нетрезвом виде. Теперь автомобилисту грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.