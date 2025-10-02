В Куйтуне пьяного водителя, который перевозил ребенка, могут лишить прав

Норма содержания спиртного в воздухе была превышена в три раза. Известно, что нарушитель ранее уже привлекался за езду без прав в нетрезвом виде. Теперь автомобилисту грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.