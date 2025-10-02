Ричмонд
Омские сельчанки сдали сотрудника полиции следователям

В отношении сотрудника полиции проводится проверка после резонансного видео из Омской области.

В четверг, 2 октября 2025 года, в региональных следственных органах объявили о проверке действий сотрудника полиции на предмет «превышения должностных полномочий». Поводом для нее стал распространившийся по сети ролик, снятый, судя по «закадровым голосам» сельчанками из Любинского района Омской области.

В кадр попал эпизод жесткого задержания. На видео мужчина в форме наносит лежащему на земле серию ударов кулаком в область головы, после чего придавливает его к земле весом собственного тела под комментарии двух наблюдательниц «с безопасного расстояния».

«По предварительным данным, опубликованным в СМИ и соцсетях, 01 октября около 13.00 часов в р.п. Любинский Любинского района Омской области участковый уполномоченный полиции применил физическую силу в отношении лежащего на земле 32-летнего местного жителя», — поясняют в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

О состоянии сельчанина к моменту публикации ничего не известно.