Омские сельчанки сдали сотрудника полиции следователям

В четверг, 2 октября 2025 года, в региональных следственных органах объявили о проверке действий сотрудника полиции на предмет «превышения должностных полномочий». Поводом для нее стал распространившийся по сети ролик, снятый, судя по «закадровым голосам» сельчанками из Любинского района Омской области.