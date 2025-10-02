США хотят дать Украине разведданные для ударов вглубь РФ: угрозы и последствия

США рассматривают возможность передать Украине ракеты Tomahawk и Barracuda.
Администрация президента США Дональда Трампа разрешила Украине наносить удары вглубь территории России с применением дальнобойного вооружения. Об этом заявил специальный представитель президента США Кит Келлог. По его словам, такое решение было принято на фоне продолжающихся боевых действий и просьб украинской стороны о расширении военной поддержки.
Представитель США отметил, что пока не уточняется, идет ли речь именно об использовании американских вооружений, но допустил возможность, что просьба президента Украины Владимира Зеленского о поставках ракет большой дальности Tomahawk может быть связана с согласованной стратегией. О том, какие последствия могут быть при использовании дальнобойных ракет — в материале URA.RU.
Америка может передать Украине ракеты Tomahawk и Barracuda.
США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью до 800 километров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным издания, обсуждение новых поставок ведется на фоне продолжающегося конфликта в Украине, но окончательное решение о типах вооружения пока не принято. Как отмечает WSJ, обсуждение новых поставок носит предварительный характер. Американские власти также обратились к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву аналогичную поддержку.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский анонсировал «мега-сделку» с Трампом по оружию для Украины: история спонсирования США Киева.
США поддержал возможность нанесения ударов вглубь России.
Администрация Дональда Трампа поддержала возможность нанесения Украиной ударов вглубь территории России с использованием дальнобойного оружия. Об этом сообщил специальный представитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News. По его словам, такое решение согласовано с позицией ключевых представителей нового американского руководства. Он пояснил, что реакция США основывается на заявлениях самого Дональда Трампа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.
В своем комментарии Келлог не уточнил, разрешается ли использовать для атак именно американское вооружение. По его мнению, запрос президента Украины Владимира Зеленского о поставках дальнобойных ракет Tomahawk может быть связан с новой стратегией Киева, обсуждаемой с США.
В Соединенных Штатах отказались передавать ракеты Tomahawk.
Хотя еще несколько дней назад издание Responsible Statecraft со ссылкой на источники в оборонных структурах США писало, что Украина не получит американские крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на просьбы президента Зеленского. Уточняется, что у Вашингтона нет технической возможности передать эти вооружения Киеву из-за ограниченных запасов и высокой ценности оружия для собственной безопасности. В публикации подчеркивается, что США не готовы делиться системами доставки и разведданными, необходимыми для эффективного применения Tomahawk.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Ограничений больше нет": каким оружием ВСУ могут ударить по регионам РФ. Карта.
Tomahawk легко сбивается, но может нести ядерный заряд.
Крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на уязвимость для современных систем противовоздушной обороны, представляют серьезную угрозу при оснащении ядерными боеголовками. Об этом заявил бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. Уточняется, что техническая модернизация ракет не изменила их ключевого недостатка.
Обсуждение передачи крылатых ракет Tomahawk Киеву вызвало дискуссию среди военных специалистов. Некоторые эксперты считают, что даже модернизированные Tomahawk уступают по характеристикам новым российским и китайским аналогам.
Использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России не поможет ВСУ.
Разрешение США использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России не приведет к существенным изменениям на линии фронта и не поможет ВСУ переломить ситуацию в свою пользу. К такому выводу пришла американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на мнения официальных лиц и аналитиков.
«Официальные лица США высказывают обеспокоенность по поводу того, что ослабление ограничений окажется “краткосрочной полумерой” для более серьезных проблем, с которыми сталкивается Украина в ходе СВО», — приводит издание слова своих собеседников. По словам экспертов WSJ, поставка дальнобойных вооружений не решит структурных трудностей, с которыми сталкивается украинская армия, и не изменит общую динамику конфликта.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША могут дать Украине ракеты «Томагавк»: насколько опасно это оружие.
Какими дальнобойные ракеты есть у США.
США располагает несколькими типами ракет западного производства. Сухопутные баллистические ракеты ATACMS, переданные США, имеют дальность до 300 километров и предназначены для точечных ударов по военным объектам. Управляемые боеприпасы GLSDB объединяют авиационную бомбу GBU-39 с ракетным ускорителем и могут поражать цели на расстоянии до 150 километров. Французские авиабомбы AASM Hammer позволяют переоборудовать обычные бомбы для высокоточных ударов, они совместимы с различными типами самолетов, включая Су-25 и МиГ-29.
Британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow и немецко-шведские TAURUS KEPD 350/150 способны поражать объекты на дистанции от 250 до 500 километров. Кроме того, украинские военные используют противорадиолокационные ракеты AGM-88B HARM для подавления средств ПВО, а также разведывательные беспилотники BANSHEE JET-80+ и TEKEVER AR3.
Дальнобойные ракеты Соединенных ШтатовФото: Инфографика URA.RU.
Последствия использования дальнобойных ракет.
Tomahawk в комплектации Typhon, что значительно осложнит работу российских средств противовоздушной обороны. Об этом пишет «Газета.ru», ссылаясь на слова полковника в отставке Михаила Ходаренка. Ракеты обладают мощной боевой частью массой более 400 кг, а их круговое вероятное отклонение составляет всего несколько метров, что повышает эффективность даже одиночных ударов.
При этом если поставки Tomahawk Украине станут реальностью, для России это может стать поводом к пересмотру ограничений по применению специального оружия в зоне проведения СВО. В сообщении подчеркивается, что подобное решение может быть расценено как эскалация конфликта и повлечь ответные меры со стороны российского руководства.