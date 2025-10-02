США хотят дать Украине разведданные для ударов вглубь РФ: угрозы и последствия

США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью до 800 километров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным издания, обсуждение новых поставок ведется на фоне продолжающегося конфликта в Украине, но окончательное решение о типах вооружения пока не принято. Как отмечает WSJ, обсуждение новых поставок носит предварительный характер. Американские власти также обратились к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву аналогичную поддержку.