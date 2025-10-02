Оправдывавший убийство генерала Кириллова россиянин сел на восемь лет

Утром 17 декабря 2024 года в результате взрыва, произошедшего во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, погибли генерал-полковник Кириллов и его помощник, майор Поликарпов. Следственные органы установили, что взрывное устройство было размещено в электросамокате у подъезда здания. Вскоре по подозрению в организации теракта был задержан Курбонов, ранее включенный Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. В ходе расследования выяснилось, что задержанный прибыл в столицу по заданию украинских спецслужб и готовил преступление. За совершение данного акта ему было обещано денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США, а также содействие в выезде в одну из стран Европейского союза.