Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Лондона ищет хозяина собаки, растерзавшей 3-летнего ребенка в парке

Собака напала на ребенка средь бела дня.

Правоохранители Лондона в Великобритании ищут хозяина собаки, которая напала на 3-летнюю девочку в парке Ректори-Филдс средь бела дня, пишет The Sun.

«Офицеры расследуют предполагаемое нападение собаки, которое произошло около 12:50 в среду, 24 сентября, в Ректори-Филдс, Илинг», — заявил представитель полиции.

По данным Лондонской службы скорой помощи, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пока силовики не смогли задержать собственника собаки, он вместе с животным сбежал сразу после нападения.

Ранее американка выжила после того, как питбуль отгрыз ей все конечности.