Полиция Лондона ищет хозяина собаки, растерзавшей 3-летнего ребенка в парке

Правоохранители Лондона в Великобритании ищут хозяина собаки, которая напала на 3-летнюю девочку в парке Ректори-Филдс средь бела дня, пишет The Sun.
«Офицеры расследуют предполагаемое нападение собаки, которое произошло около 12:50 в среду, 24 сентября, в Ректори-Филдс, Илинг», — заявил представитель полиции.
По данным Лондонской службы скорой помощи, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Пока силовики не смогли задержать собственника собаки, он вместе с животным сбежал сразу после нападения.
Ранее американка выжила после того, как питбуль отгрыз ей все конечности.