В Ростовской области при пожарах спасли трех человек

В Ростовской области за сутки при пожарах и ДТП спасли несколько человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Всего зафиксировали 15 техногенных пожаров, во время которых спасли трех человек. Также потушили еще семь возгораний сухой растительности. При ликвидации трех дорожных аварий спасли одного человека.
Всего на местах происшествий задействовали 308 человек и 77 единиц техники.
Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 2 октября. День должен пройти преимущественно без осадков. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 7−12 м/с, местами возможны порывы до 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +13−18 градусов. В ряде территорий сохранится пожароопасность 4 и 5 классов.
Подпишись на нас в Telegram.