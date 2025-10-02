В Омске случилось жесткое ДТП с автобусом в районе Сибзавода

В четверг, 2 октября 2025 года, в районе остановки «Сибзавод» в Омске произошла жесткая, по мнению автора, авария с участием пассажирского транспорта.
Как сообщили очевидцы, столкнулись автобус № 109 и легковой автомобиль. Удар был такой силы, что у машины существенно пострадала передняя часть. На автобусе тоже виднеются вмятины.
ДТП оперативно прокомментировали в пресс-службе мэрии Омска.
«По предварительной информации в 12:22 в районе остановки общественного транспорта “Городок Водников”) водитель легкового автомобиля “Мазда” допустила выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автобусом, следующим по маршруту № 109 в направлении центральной части города. В результате ДТП за медицинской помощью обратилась девушка — водитель легкового автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы», — рассказали в городской администрации.
По факту аварии проводится проверка, в ходе которой установят причины и обстоятельства случившегося, а также сумму ущерба, причиненного муниципальному транспорту.