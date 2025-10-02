В Омске случилось жесткое ДТП с автобусом в районе Сибзавода

«По предварительной информации в 12:22 в районе остановки общественного транспорта “Городок Водников”) водитель легкового автомобиля “Мазда” допустила выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автобусом, следующим по маршруту № 109 в направлении центральной части города. В результате ДТП за медицинской помощью обратилась девушка — водитель легкового автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы», — рассказали в городской администрации.