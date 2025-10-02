Ричмонд
Ведущую телеканала «Дождь»* Котрикадзе** заочно арестовали по делу о фейках

Головинский районный суд Москвы заочно арестовал ведущую телеканала «Дождь»* Екатерину Котрикадзе** по делу о распространении фейковой информации о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в инстанции.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Котрикадзе** на срок два месяца с момента ее экстрадиции в Россию или задержания на территории РФ, — передает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Уголовное дело в отношении журналистки возбудили 18 июля. По данным следствия, она опубликовала в одном из мессенджеров информацию о Вооруженных силах РФ, которая не соответствует действительности.

Помимо Котрикадзе**, уголовные дела возбудили в отношении сотрудников «Дождя»* Тихона Дзядко** и Валерии Ратниковой**. Следствие попросило суд заочно арестовать журналистку Ратникову**. Ее обвиняют в фейках о российской армии.

*Признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ.

**Признаны иноагентами Минюстом РФ.