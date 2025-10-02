В Прикамье рабочий едва не лишился глаза из-за лопнувшего троса в станке

Как рассказывает ведомство, инцидент случился в Соликамске на заводе по производству бумаги и картона. 27 сентября один из рабочих находился возле бумагоделательной машины во время её ремонта. В один момент в грудном вале лопнула одна из прядей натяжного троса. Её фрагмент отлетел в лицо машинисту станка.