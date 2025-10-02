В Прикамье рабочий едва не лишился глаза из-за лопнувшего троса в станке

Рабочий едва не лишился глаза из-за троса, лопнувшего в станке на производстве в Пермском крае, сообщает госинспекция труда региона.
Как рассказывает ведомство, инцидент случился в Соликамске на заводе по производству бумаги и картона. 27 сентября один из рабочих находился возле бумагоделательной машины во время её ремонта. В один момент в грудном вале лопнула одна из прядей натяжного троса. Её фрагмент отлетел в лицо машинисту станка.
2 октября извещение об инциденте поступило от работодателя в государственную инспекцию труда Пермского края. Ведомство запросило справку из медучреждения, куда поступил пострадавший рабочий. В больнице сообщили, что у мужчины обнаружили ранение правого глаза. Эту травму квалифицировали как повреждение тяжёлой степени.
Сейчас инспекция формирует комиссию, которая проведёт расследование инцидента: проведут опрос очевидцев и должностных лиц, анализ документов и надзорное мероприятие на самом заводе.
«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия», — заключили в инспекции.