В Гродно горела квартира в многоэтажке

Вечером 1 октября спасателям поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Фомичева. Прибыв на место ЧП, работники МЧС обнаружили, что очаг возгорания находится в одной из квартир на втором этаже. Накануне 51-летний хозяин готовил ужин на газовой плите. Мужчина заметил возгорание на кухне и потушил его подручными средствами.