В Гродно горела квартира в многоэтажке

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре квартиры в многоэтажке мужчина гасил пламя и получил ожоги, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Вечером 1 октября спасателям поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Фомичева. Прибыв на место ЧП, работники МЧС обнаружили, что очаг возгорания находится в одной из квартир на втором этаже. Накануне 51-летний хозяин готовил ужин на газовой плите. Мужчина заметил возгорание на кухне и потушил его подручными средствами.

Спасатели убедились в невозможности возобновления горения. Работники скорой медицинской помощи осмотрели погорельца и с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали.

Огнем уничтожена бытовая техника, закопчена мебель в помещении кухни. Причина пожара устанавливается. Вероятнее всего к возгоранию привело нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов: блендер находился на газовой плите во время приготовлении пищи.