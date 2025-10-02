В Гродно горела квартира в многоэтажке

Вечером 1 октября спасателям поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Фомичева. Прибыв на место ЧП, работники МЧС обнаружили, что очаг возгорания находится в одной из квартир на втором этаже. Накануне 51-летний хозяин готовил ужин на газовой плите. Мужчина заметил возгорание на кухне и потушил его подручными средствами.
Спасатели убедились в невозможности возобновления горения. Работники скорой медицинской помощи осмотрели погорельца и с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали.
Огнем уничтожена бытовая техника, закопчена мебель в помещении кухни. Причина пожара устанавливается. Вероятнее всего к возгоранию привело нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов: блендер находился на газовой плите во время приготовлении пищи.