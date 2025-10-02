Мигрант получил огромный срок за беспричинное убийство в Екатеринбурге

Поножовщина произошла в апреле прошлого года возле кафе «Далида» на Сухоложской улице в микрорайоне Вторчермет. Пятеро выходцев из Таджикистана во главе с Хусейновым и Фазлиддином Аюбовым беспричинно напали на другую компанию и стали избивать людей руками, ногами и пластиковыми трубами. Хусейнов выхватил нож и убил одного из незнакомцев ударом в сердце, а второго ранил в живот, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.