Мигрант получил огромный срок за беспричинное убийство в Екатеринбурге

«В последнем слове все пятеро сожалели о случившемся», — рассказали там.
Поножовщина произошла в апреле прошлого года возле кафе «Далида» на Сухоложской улице в микрорайоне Вторчермет. Пятеро выходцев из Таджикистана во главе с Хусейновым и Фазлиддином Аюбовым беспричинно напали на другую компанию и стали избивать людей руками, ногами и пластиковыми трубами. Хусейнов выхватил нож и убил одного из незнакомцев ударом в сердце, а второго ранил в живот, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Пресс-секретарь главного управления МВД по региону Валерий Горелых рассказал, что полицейские «перелопатили колоссальный объем информации, отрабатывая личные данные возможных фигурантов и их связи». Двух хулиганов задержали в Екатеринбурге, трое пытались бежать из России, но были пойманы на Южном Урале.
В пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области уточнили, что в числе улик — протоколы осмотров места происшествия, допросов и проверок показаний, записи камер наблюдения, результаты судмедэкспертизы и анализа ДНК. Судебные психиатры признали всех пятерых фигурантов дела вменяемыми.
В итоге Хусейнов получил 18 лет колонии строгого режима, Аюбов, а также Манучехр Кодиров, Сафарбек Ходжаев и Джахонгир Мансуров — от трех до пяти лет общего. Мансуров до последнего отказывался признать вину в хулиганстве.
Адвокат потерпевших Татьяна Сперанская рассказала корреспонденту «ФедералПресс», что родители убитого удовлетворены приговором. Она подчеркнула, что конфликт не имел межнациональной окраски. Сторона защиты от комментариев отказалась.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее суд продлил срок задержания экс-главе диаспоры азербайджанцев в Екатеринбурге Шахину Шыхлински по делу о заказных убийствах.