В омском кафе дальнобойщики устроили поножовщину

В омскую полицию поступило сообщение из больницы о доставлении мужчины с ножевыми ранениями из кафе в селе Троицкое. По словам потерпевшего, травмы ему нанёс новый знакомый.
Как выяснили полицейские, оба мужчины были дальнобойщиками, которые встретились в кафе, где решили провести время перед дальнейшими рейсами: один направлялся в Казахстан, а другой — в Махачкалу. Во время их общения неожиданно разгорелась ссора. Попытки окружающих вмешаться и уладить конфликт не увенчались успехом. В какой-то момент один из мужчин схватил нож и несколько раз ударил им оппонента, после чего скрылся с места происшествия.
Полицейским удалось быстро установить личности людей, находившихся в тот вечер в кафе. Одним из них оказался земляк подозреваемого — также дальнобойщик. На следующий день сотрудники полиции остановили автомобиль подозреваемого на выезде из города. В ходе досмотра оперативники обнаружили мужчину в спальном отсеке кабины большегруза.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.