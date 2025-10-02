В омском кафе дальнобойщики устроили поножовщину

Как выяснили полицейские, оба мужчины были дальнобойщиками, которые встретились в кафе, где решили провести время перед дальнейшими рейсами: один направлялся в Казахстан, а другой — в Махачкалу. Во время их общения неожиданно разгорелась ссора. Попытки окружающих вмешаться и уладить конфликт не увенчались успехом. В какой-то момент один из мужчин схватил нож и несколько раз ударил им оппонента, после чего скрылся с места происшествия.