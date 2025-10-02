Ричмонд
В омском кафе дальнобойщики устроили поножовщину

Возбуждено уголовное дело.

Источник: УМВД России по Омской области

В омскую полицию поступило сообщение из больницы о доставлении мужчины с ножевыми ранениями из кафе в селе Троицкое. По словам потерпевшего, травмы ему нанёс новый знакомый.

Как выяснили полицейские, оба мужчины были дальнобойщиками, которые встретились в кафе, где решили провести время перед дальнейшими рейсами: один направлялся в Казахстан, а другой — в Махачкалу. Во время их общения неожиданно разгорелась ссора. Попытки окружающих вмешаться и уладить конфликт не увенчались успехом. В какой-то момент один из мужчин схватил нож и несколько раз ударил им оппонента, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейским удалось быстро установить личности людей, находившихся в тот вечер в кафе. Одним из них оказался земляк подозреваемого — также дальнобойщик. На следующий день сотрудники полиции остановили автомобиль подозреваемого на выезде из города. В ходе досмотра оперативники обнаружили мужчину в спальном отсеке кабины большегруза.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.