В Иркутской области с начала года выявили более 320 коррупционных нарушений

В этом году было арестовано имущество и изъяты наличные и ценности на сумму более 58 миллионов рублей. Приводя пример, был случай, когда чиновник получил взятку в размере 4,7 миллиона рублей от директора коммерческой фирмы. Деньги были переданы на проведение аукционов и заключение контрактов на поставку дизельного топлива.