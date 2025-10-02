В Иркутской области с начала года выявили более 320 коррупционных нарушений. Также удалось установить почти 140 лиц, которые давали взятки. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, их общая сумма составила 13,5 миллиона рублей.
— На сегодняшний день правоохранители уже выявили 212 случаев взяточничества, — уточнили в полиции.
В этом году было арестовано имущество и изъяты наличные и ценности на сумму более 58 миллионов рублей. Приводя пример, был случай, когда чиновник получил взятку в размере 4,7 миллиона рублей от директора коммерческой фирмы. Деньги были переданы на проведение аукционов и заключение контрактов на поставку дизельного топлива.
Второе уголовное дело касается заместителя регионального министра, обвиняемого в получении 3,5 миллиона рублей через посредников. Эти деньги были переданы руководителем лесозаготовительной компании за быстрое оформление документов.