Появилось видео из района исчезновения семьи с ребенком в лесу под Красноярском

Полиция опубликовала кадры масштабной поисковой операции в Партизанском районе Красноярского края, где без вести пропали супруги-туристы и их пятилетняя дочь.
Семья отправилась в поход к горе Буратинка 28 сентября. С тех пор о муже с женой и ребенке нет никаких известий.
В поисках участвуют уже около 70 человек. Это сотрудники МВД, спасатели, волонтеры, местные жители. Задействованы беспилотники, квадроциклы и вертолет, рассказали в полиции.
Обнаружен семейный автомобиль, оставленный в поселке Кутурчин. Очевидцы рассказали, что супруги отправились по маршруту с большими туристическим рюкзаками. Известно, что муж с женой имеют опыт подобных путешествий.
На месте работают самые опытные следователи и криминалисты краевого управления СК.