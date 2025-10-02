Ричмонд
Суд оставил в силе 13-летний срок для бывшего вице-губернатора Петербурга

При этом суд снизил размер штрафа.

Источник: Комсомольская правда

Московский городской суд подтвердил законность приговора экс-вице-губернатору Петербурга Владимиру Лавленцеву, осужденному за хищение 3,3 млрд рублей. Чиновник проведет 13 лет в колонии общего режима за четыре эпизода растраты и мошенничества.

— Суд отклонил апелляционную жалобу защиты, которая настаивала на смягчении наказания, ссылаясь на возмещение ущерба потерпевшим, — пишет РИА Новости.

При этом суд снизил размер штрафа с первоначальных 132 млн рублей. После освобождения Лавленцеву запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с распорядительными и финансовыми функциями.

Параллельно суд взыскал с экс-чиновника 2,685 млрд рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Соучастник преступления, бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран, приговорен к 7,5 годам колонии и штрафу в 54 млн рублей. Оба фигуранта полностью признали вину.

Лавленцев занимал пост вице-губернатора Петербурга в 2013—2014 годах, курируя ЖКХ и благоустройство. Инкриминируемые преступления были совершены после его отставки. В 2023 году арбитражный суд Москвы признал экс-чиновника банкротом по иску его бывшего делового партнера.

