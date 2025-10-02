Ричмонд
В Уфе разыскивают водителя, скрывшегося после наезда на 9-летнюю девочку

В розыске задействовали максимальное число сотрудников Госавтоинспекции.

В Уфе полицейские продолжают разыскивать водителя, который 30 сентября в 8 часов утра на улице Кольцевой сбил девятилетнюю школьницу и скрылся с места происшествия. После оказания медпомощи ребенка отпустили домой.

Как сообщили в госавтоинспекции столицы Башкирии, в розыске задействовали максимальное число сотрудников.

Госавтоинспекторы обращаются ко всем жителям и гостям города.

«Если вы стали очевидцем данного дорожного происшествия или вам известна информация о водителе данной автомашины просим сообщить об этом на телефон доверия МВД по РБ 8 (347) 279−32−92», — рассказали в ГАИ.

Также можно сообщить в чат-бот госавтоинспекции или позвонить в дежурную часть Полка ДПС ГАИ Управления МВД России по городу Уфе.