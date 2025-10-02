В Прикамье мужчина ехал с рыбалки и украл 2 тонны металла и старую «Волгу»

Мужчина ехал с рыбалки в Пермском крае и украл две тонны металла и старую «Волгу», сообщает краевая полиция.
Инцидент произошёл с 45-летним мужчиной, уже имевшим судимость в прошлом. В ноябре 2024 года прикамец ехал с рыбалки в селе Бикбарда. Тогда же он увидел заброшенную ферму, внутри которой стояла неисправная советская «Волга», а также множество металлических деталей и предметов, включая, металлические ворота и рельсы.
Тогда же мужчина решил присвоить всё найденное себе, сдать на металлолом и заработать денег. Вечером он приехал на место, распилил металл газовым резаком и погрузил всё в машину. Ещё через день при помощи друга он выкатил машину, утверждая, что это его «Волга».
Около двух тонн металла прикамец сдал, но не успел потратить деньги — хозяйка ангара обратилась в полицию. Сотрудники МВД прибыли на место кражи, осмотрели его и изъяли улики. Личность похитителя также удалось установить. «Денежные средства он получить не успел, так как был задержан сотрудниками полиции. Своими преступными действиями обвиняемый причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму свыше 240 тысяч рублей. Похищенное имущество было изъято и возвращено заявительнице», — рассказывает ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд признал вора виновным и приговорил его к уголовному штрафу, а также постановил изъять орудия преступления — газовый резак и баллоны. Приговор уже вступил в законную силу.