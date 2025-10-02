Прокуратура потребовала более 1 млрд за недостроенный мемориал «Курская битва»

В своем иске прокуратура настаивает, что при строительстве мемориала подрядчиком было похищено не менее 24 млн рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хинштейн добавил, что правительство Курской области полностью разделяет позицию прокуратуры и будет поддерживать ее в суде.