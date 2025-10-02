Житель Жлобина хотел заработать на бирже, но влез в долги и потерял более Br65 тыс

В Жлобинский РОВД обратилась обеспокоенная женщина: ее 27-летний сын ввязался в неприятную историю и задолжал крупную сумму денег. Как выяснилось, молодой человек в интернете обратил внимание на рекламу с обещанием увеличить капитал. Он оставил заявку, и вскоре на связь вышли «представители биржи». Парень подтвердил, что готов к серьезным вложениям. В течение нескольких месяцев он брал в долг у близких и друзей деньги, которые переводил на предоставленные лжетрейдерами реквизиты. В итоге жлобинчанин отправил мошенникам свыше Br65 тыс.
За мошенничество в особо крупном размере следователи возбудили уголовное дело.
В милиции в очередной раз предостерегли: практически все инвестиционные предложения с обещанием легкого заработка без лишних усилий с большой долей вероятности окажутся обманом. «Задача злоумышленников — любыми способами заставить жертву вложить как можно большую сумму денег. Перед перечислением финансов на подобные площадки убедитесь в наличии у организации лицензии на брокерские услуги. Не стоит открывать счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах, а подозрительные предложения нужно обходить стороной», — напомнили в УВД.