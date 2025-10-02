Ричмонд
В Мытищах женщину убило колесом, слетевшим с грузовика

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Женщину убило слетевшим колесом с грузовика, когда она стояла на остановке в Мытищах, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, у грузового автомобиля под управлением 50-летнего водителя в процессе движения из-за технической неисправности произошло отсоединение задних левых колес, в результате чего одно из них по инерции продолжило самопроизвольное движение с последующим отбросом на пешехода, находившегося на остановочном павильоне. В результате ДТП 32-летняя женщина погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Произошло ДТП в среду примерно в 17.10 на 19-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в подмосковных Мытищах.