В Мытищах женщину убило колесом, слетевшим с грузовика

«По предварительной информации, у грузового автомобиля под управлением 50-летнего водителя в процессе движения из-за технической неисправности произошло отсоединение задних левых колес, в результате чего одно из них по инерции продолжило самопроизвольное движение с последующим отбросом на пешехода, находившегося на остановочном павильоне. В результате ДТП 32-летняя женщина погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении.