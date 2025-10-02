На Южном Урале автомобиль после ДТП опрокинулся и улетел на парковку

Все произошло в районе дома 54 по проспекту Ленина. Предварительно известно, что водитель Kia Rio, совершая разворот на разрешающий сигнал светофора, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилей Lada Granta, который двигался во встречном направлении и также на «зеленый».