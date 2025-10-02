Ричмонд
На Южном Урале автомобиль после ДТП опрокинулся и улетел на парковку

В Челябинской области автомобиль после ДТП опрокинулся и улетел на парковку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Магнитогорске.

Все произошло в районе дома 54 по проспекту Ленина. Предварительно известно, что водитель Kia Rio, совершая разворот на разрешающий сигнал светофора, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилей Lada Granta, который двигался во встречном направлении и также на «зеленый».

После удара иномарка опрокинулась и влетела в припаркованную машину Skoda.

В результате транспортные средства получили механические повреждения.