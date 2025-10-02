Стало известно, в каких районах Башкирии объявили ЧС

По данным минсельхоза РБ на 29 сентября, скошено 89% площадей зерновых и зернобобовых, намолочено 3,44 млн тонн урожая — уже больше, чем в 2023 и 2024 годах по итогам уборочных кампаний (по 3,2 тонн).