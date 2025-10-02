Стало известно, в каких районах Башкирии объявили ЧС

Режим чрезвычайной ситуации распоряжением Главы республики введён в 11-ти районах Башкирии — Бирском, Благоварском, Благовещенском, Иглинском, Илишевском, Калтасинском, Кигинском, Краснокамском, Мишкинском, Татышлинском и Чишминском.
Отмечается, что в период с 8 августа по 15 сентября зафиксирована гибель посевов в связи с неблагоприятными погодными условиями — переувлажнением почвы.
Руководители предприятий АПК этих районов могут до 8 октября подать в региональный минсельхоз документы с обоснованием ущерба от гибели культур и затрат на их выращивание.
По данным минсельхоза РБ на 29 сентября, скошено 89% площадей зерновых и зернобобовых, намолочено 3,44 млн тонн урожая — уже больше, чем в 2023 и 2024 годах по итогам уборочных кампаний (по 3,2 тонн).