Канал незаконной миграции пресекли в Акмолинской области

«В результате масштабной спецоперации сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области при координации прокуратуры Акмолинской области в столице задержана преступная группа, организовавшая канал незаконной миграции», — говорится в сообщении.
В организации подозревается 49-летняя жительница села Талапкер Целиноградского района.
«Она разыскивала иностранных граждан, прибывших на территорию Республики Казахстан, и предлагала оформить разрешение на временное пребывание, временную прописку или вид на жительство. В состав группы также входили другие лица. За свои услуги фигуранты получали денежное вознаграждение в размере от Т40 тыс. до Т2 млн, в зависимости от требуемых поддельных документов», — отметили в МВД.
Изъяты документы, печати и справки.
По данному факту возбуждено уголовное дело.