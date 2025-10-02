Фура с маслом загрязнила реку Обь в Новосибирске, прокуратура начала проверку

В Новосибирске проводится масштабная проверка по факту серьёзного инцидента, в результате которого произошло загрязнение реки Обь пищевым маслом. По информации природоохранной прокуратуры, ЧП случилось 30 сентября 2025 года на улице Фабричной.
Согласно данным надзорного ведомства, «Установлено, что 30 сентября 2025 г. произошёл разлив пищевого масла из движущейся фуры на проезжую часть улицы Фабричная и в дальнейшем в реку Обь, где образовалось маслянистое пятно». Предварительной причиной экологического нарушения названо повреждение ёмкости с продуктом во время транспортировки.
Для минимизации ущерба водному объекту и предотвращения распространения загрязнения были немедленно предприняты оперативные меры. «С целью снижения объёмов распространения маслянистого пятна по воде выставлены боновые ограждения», — сообщили в прокуратуре. В настоящее время на месте происшествия работают эксперты, которые проводят необходимые замеры и исследования.
«Для оценки состояния водного объекта и решения вопроса о принятии мер к виновным лицам на место выехали специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и лаборатории», — отметили в ведомстве. Специалисты берут пробы воды и почвы для определения точных масштабов загрязнения и степени воздействия на экосистему реки.
Надзорные органы держат ситуацию на особом контроле. «Результаты работы специалистов и ликвидация последствий попадания масла в реку контролируются природоохранной прокуратурой», — подчеркнули в надзорном ведомстве. Окончательные решения о мере ответственности виновных лиц будут приняты по завершении всех необходимых экспертиз. В прокуратуре заверили, что «при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
Масляная пленка на реке: в Новосибирске локализовали опасный разлив.