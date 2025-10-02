Фура с маслом загрязнила реку Обь в Новосибирске, прокуратура начала проверку

Согласно данным надзорного ведомства, «Установлено, что 30 сентября 2025 г. произошёл разлив пищевого масла из движущейся фуры на проезжую часть улицы Фабричная и в дальнейшем в реку Обь, где образовалось маслянистое пятно». Предварительной причиной экологического нарушения названо повреждение ёмкости с продуктом во время транспортировки.