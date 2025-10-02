В Красноярском крае мошенники запугали школьника и заставили перевести им более 150 тысяч рублей

Как выяснили полицейские, преступники начали свою схему обмана со звонка от неизвестного, который сообщил подростку о необходимости обновления электронного дневника и попросил продиктовать логин. Затем с другого номера телефона позвонил «специалист по безопасности», заявивший о произошедшем входе в личный кабинет несовершеннолетнего на портале «Госуслуги», а потом и его матери. Аферист сказал, что вся информация из сервиса может быть использована для оформления на имя женщины новых счетов и финансирования с них террористов. Чтобы она не оказалась пособницей преступников, неизвестный потребовал срочно «легализовать» все имевшиеся в семье деньги, но не говорить самой «потерпевшей» о случившемся, так как через несколько дней вся сумма вернется обратно.